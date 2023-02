24liveSchool, i canti e le filastrocche in vernacolo siciliano nel concerto in Basilica con i ragazzi del “Copernico”

MAIN SPONSOR DI 24LIVESCHOOL

In prossimità della la ricorrenza del Natale è consueto non solo allestire presepi e addobbare le vie delle città con luminarie di vario genere, ma anche organizzare recital, spettacoli teatrali e canti che permettano di entrare nella magica atmosfera del Natale, di aprire la porta del cuore al bambino che alberga in ognuno di noi e accogliere il messaggio di fratellanza, solidarietà e aiuto del prossimo.

Così nella settimana tra il 19/12/2022 e il 22/12/2022 nell’ambito dei diversi eventi cui l’Istituto superiore Nicolò Copernico ha partecipato, quello del 19/12/2022 ha coinvolto tutti gli studenti della scuola all’ascolto di canti e filastrocche in vernacolo per andare virtualmente “ Verso Betlemme”, concerto a cura del gruppo di musica popolare “Musia” di Barcellona Pozzo di Gotto, formato da tre componenti musicisti e cantanti: Giusita Di Pietro, Pasqualino Conti e Antonio Vasta.

L’evento si è tenuto davanti all’altare maggiore della Basilica Minore di San Sebastiano di Barcellona Pozzo di Gotto, alla presenza di una comunità scolastica curiosa di ascoltare i brani natalizi in lingua siciliana .

Prima dell’inizio dello spettacolo, la dirigente scolastica, prof.ssa Angelina Benvegna, e Padre Tindaro hanno dato il benvenuto ai presenti e li hanno invitati a riflettere sul messaggio che veicola la nascita di Cristo, infatti spesso di dà più valore alle cose materiali, ai regali, al divertimento e si perde il vero insegnamento di questa ricorrenza. Sia la Dirigente che Padre Tindaro si sono soffermati su quei valori etici che sono alla base della convivenza civile e soprattutto sul rispetto della pace fra gli uomini e i popoli, menzionando la lunga guerra attualmente in corso tra Russia e Ucraina che purtroppo conta molte vittime da quasi un anno e non permetterà alle famiglie ucraine di vivere il ricordo della nascita di Gesù bambino in serenità.

Lo spettacolo è iniziato con la performance di due alunni dell’Istituto Copernico che si sono esibiti accompagnati dal suono del violino, seguita subito dopo dal gruppo Musìa, che ha attraversato tutto il corridoio centrale della chiesa suonando la zampogna. Durante il concerto sono stati utilizzati strumenti vari: la fisarmonica, il triangolo, il tamburello e, naturalmente, la zampogna, suonata dal maestro Antonio Vasta. Il repertorio di canti e musiche è stato ricco e variegato, tra di essi ricordiamo “L’ambasciata”, “Ninnaredda”, “Raggiu di perla”, “La spada di San Giuseppe”, “Venite alla capanna”, “Maria lavava”e per concludere “E la notti di Natali”. Per aumentare l’interesse e la partecipazione di tutti gli studenti, poco prima di concludere hanno intonato “Tu scendi dalle stelle” invitando il giovane pubblico a cantare insieme con loro.

Uno scroscio di applausi e uno standing ovation ha manifestato il gradimento che il gruppo Musìa ha riscosso fra gli studenti del “Copernico” che alla fine dello spettacolo si sono avvicinati per complimentarsi e ringraziarlo per la splendida mattinata trascorsa nella Basilica.

Elisa Milone

classe 1^BL ITT-LSSA “Copernico”