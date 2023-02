La Nuova Igea Virtus a Lentini per mantenere il primato e le distanze dalle inseguitrici

La Nuova Igea Virtus scenderà in campo a Lentini, contro la Leonzio, con l’obiettivo di uscire dal campo con un risultato positivo.

La squadra del tecnico Pasquale Ferrara proverà ad approfittare dello scontro diretto, in programma al De Simone tra Siracusa e Modica, le due più immediate inseguitrici. La sfida contro la Leonzio ricorda le sfide al vertice di alcuni anni fa, anche in categoria superiore, tra due squadre tra le più blasonate del panorama calcistico siciliano. Non sarà una gara semplice per Isgrò e compagni, al cospetto di un avversario in forma, reduce da tre vittorie consecutive e capace di superare all’Angelino Nobile di Lentini anche il Taormina.

Al seguito dei giallorossi ci saranno i tifosi organizzati della gradinata, che non faranno mancare il loro sostegno alla compagine igeana, che nella prossime settimane è attesa dalla doppia sfida di Coppa Italia nazionale contro la Gioiese, il 15 febbraio in terra calabra ed il 22 febbraio a Barcellona Pozzo di Gotto.

