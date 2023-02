Il gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Barcellona Pozzo di Gotto”, in tutte le sue componenti, unitamente ai rappresentanti della Segreteria Politica cittadina, esprime profonda vicinanza all’Onorevole Pino Galluzzo, alla moglie Daniela e a tutta la famiglia Lucchesi per la dipartita dell’imprenditore Giuseppe “Peppino” Lucchesi, persona stimata ed apprezzata da tutti per la lungimiranza e l’attività portata avanti in ambito professionale e sociale.