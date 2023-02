Sentenza con il rito abbreviato dell’operazione Gotha 8, condanne per quasi 250 anni a 33 imputati

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina Simone Finocchiaro alla conclusione dell’udienza preliminare per gli impuntati dell’operazione antimafia Gotha 8, scattata nel febbraio 2022, ha disposto condanne per 248,4 anni.

Il processo era scattato dopo l’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, che diedero esecuzione, in Sicilia e Calabria, a ordinanze di custodia cautelare, collegate tra loro, emesse, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Messina, dal G.I.P. presso il locale Tribunale, nei confronti di 86 persone – di cui 53 destinatari del carcere, 28 degli arresti domiciliari e 5 dell’obbligo di presentazione alla p.g. – sul cui conto il GIP ha riscontrato gravi indizi di colpevolezza dei delitti – a vario titolo – di associazione di tipo mafioso, estorsione, scambio elettorale politico mafioso, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto illegale di armi, incendio, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, con l’aggravante del metodo mafioso.

Ecco le condanne inflitte al termine dell’udienza davanti al Gip:

Albergo Enrico 1970 2 anni pena sospesa Bartuccio Stefano 1978 2 anni pena sospesa Canevari Davide 1977 2 anni pena sospesa Alesci Andrea 1972 8 anni e 6 mesi Alesci Lo Presti Antonino Santo 1968 6 anni e 10 mesi Brunini Jordan 1988 9 anni Campo Gianluca 1997 9 anni e 2 mesi Imbesi Giovanni 2002 9 anni e 2 mesi Mara Enrico 2001 9 anni e 2 mesi Milici Roul Antonio 1997 9 anni e 2 mesi Chiofalo Angela 1973 5 anni e 4 mesi Costantino Bartolo 1985 7 anni Crea Antonino 1964 13 anni e 4 mesi De Luca Roberto 1 anni e 10 mesi De Pasquale Angelo Tindaro 1973 4 anni De Pasquale Felice 1970 3 anni e 4 mesi Falcone Antonino 1969 10 anni e 10 mesi Foti Carlemo Vito 1967 20 anni Foti Mariano 1970 20 anni Sottile Maurizio Giacomo 1975 20 anni Foti Francesco Salvatore 1978 6 anni 8 mesi e 20 giorni Gatto Salvatore 1975 9 anni e 2 mesi Giardina Giusy 1980 6 anni e 8 mesi Meo Steven 1955 6 anni e 8 mesi Triolo Salvatore Antonino 1975 6 anni e 8 mesi Imbesi Carmelo 1966 2 anni La Spada Maurizio 2 anni Mantineo Rosario 2 anni Mazzeo Antonino 1964 12 anni e 2 mesi Merlino Roberto 1979 6 anni e 8 mesi Milone Agostino 1969 2 anni Munafò Giampiero 1985 5 anni Torre Filippo 1966 9 anni

Il giudice ha disposta l’assoluzione per Guerriera Pietro, Morasca Natale, Iannello Filippo, Iannello Maurizio, Di Natale Carmine e Torre Salvatore. Gli altri indagati hanno scelte di essere giudicati con il rito ordinario.

Il collegio di difesa è composto da Sebastiano Campanella, Santi Certo, Giuseppe Lo Presti, Tommaso Calderone, Carmelo Monforte, Paolo Pino, Filippo Barbera, Diego Lanza, Salvatore Silvestro e Tino Celi.