Barcellona, una lettrice segnala il continuo malcostume di lasciare i rifiuti in una piazzetta di Fondaconuovo, trasformata in discarica

La solita discarica nella solita piazzetta di vicolo Fondaconuovo è stata segnalata alla redazione da una residente, che insieme ai vicini è costretta sopportare questo spettacolo, prodotto da cittadini poco rispettosi delle regole di convivenza.

“Siamo fiduciosi – scrive la lettrice – che dopo l’inizio del così “tanto atteso” porta a porta, adesso si inizi a parlare anche della raccolta di tutto quello che c’è per strada…dalle settimane scorse! Serve un’azione incisiva che sia da monito per chi, non risiedendo in zona (spero!), non si preoccupa di mettere la spazzatura davanti casa e continua a venire qui a buttare i loro rifiuti. Dalla quantità sono davvero tanti, con le innumerevoli auto che si fermano e le tante persone che continuano a passare, impegnate nel lancio del sacchetto a mano. Siamo fiduciosi che la nuova amministrazione Calabró sia ancora più incisiva della precedente…e della precedente ancora… e magari inizi veramente a sollevare delle belle multe, ben oltre a quella già fatte nell’ultimo anno!”