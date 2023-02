Gli studenti dell’IIS Ferrari di Barcellona in gara nel concorso nazionale “Lezione di Costituzione”

L’Istituto Enzo Ferrari di Barcellona, presieduto dalla prof.ssa Cettina Ginebri con un progetto articolato e ambizioso è stato selezionato fra i finalisti del concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezione di Costituzione”.

“Aderire al progetto-concorso, promosso dal MIM in collaborazione con la Camera dei Deputati e del Senato, è stata una scelta condivisa da tutta la comunità scolastica – afferma la dirigente – che si propone da “ponte” fra il mondo della scuola e quella del lavoro. L’Istituto ha fra le mission più sentite e vissute, saper e poter diffondere la cultura giuridica e le buone pratiche partecipative, tipiche di tutte le società civili avanzate e democratiche”.

Il progetto è stato pensato ed elaborato dalle docenti Francesca Aricò e Melangela Scolaro, ed è intitolato “L’ARTICOLO 1 DELLA COSTITUZIONE NEL MIO TERRITTORIO E’ GARANTITO?”. L’obiettivo è di “contestualizzare” gli artt. 1 e 4 della Costituzione nel tessuto economico di Barcellona Pozzo, attraverso una ricerca capillare. Gli studenti rileveranno le criticità occupazionali presenti, ne individueranno le possibili cause, evidenzieranno eventuali strategie socio-economiche a supporto dell’occupazione giovanile già in atto ed, infine, proporranno soluzioni migliorative in grado di superare le criticità rilevate.

Il prodotto finale, come richiesto dal bando, sarà un elaborato digitale che sintetizzi il lavoro e le sue fasi di svolgimento. Il lavoro è condizione necessaria per vivere dignitosamente la propria vita e la propria comunità. “Fra gli studenti e i docenti coinvolti – conclude la dirigente – l’entusiasmo è elettrizzante e la speranza di poter vivere un giorno al Senato da vincitori del concorso è incalzante. Ci auguriamo che i nostri ragazzi possano continuare a vivere nel loro futuro questi giorni di grande partecipazione ed entusiasmo!”