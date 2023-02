Barcellona, Carmelo Giunta si dimette dall’incarico di vice presidente del Consiglio

La notizia della dimissioni del consigliere Carmelino Giunta dalla carica di vice presidente del Consiglio Comunale circolava già da giorni, ma è stata ufficializzata solo oggi. Il componente del gruppo di Fratelli d’Italia conferma il suo impegno a sostegno dell’azione amministrativa del Sindaco e della sua Giunta.

Alla base della decisione ci sarebbero improrogabili impegni professionali, che non consentirebbero di ricoprire l’incarico come richiesto dall’importante ruolo. “Sono fino ad oggi stato onorato di espletare questo incarico – dichiara Giunta – ma gli impegni di lavoro mi hanno spinto ad assumere questa decisione già comunicata al Sindaco e all’Ufficio di Presidenza. Rinnoverò con onore e forza il mio ruolo di Consigliere comunale, nel rispetto dall’appoggio dei tantissimi elettori che hanno riposto in me la propria fiducia, ribadendo il mio sostegno all’azione amministrativa del Sindaco e della sua Giunta, all’interno del gruppo politico consiliare di Fratelli d’Italia”.

Detto ciò, la nuova maggioranza sarà chiama alla prima prova concreta di compattezza, nella seduta in cui si procederà all’elezione del nuovo vice presidente. Sarà una verifica politica importante per la nuova Giunta Calabrò, che con il voto segreto potrà definire il consenso all’interno del consiglio comunale, dopo una settimana in cui sono cambiati gli equilibri, con il passaggio di parte del gruppo di Forza Italia all’opposizione, e sulla carta la maggioranza è davvero risicata.