Barcellona, premiati i vincitori del concorso di pittura “San Rocco” organizzato da FilicusArte e Teseo

La Sala Biblioteca “Salvatore Crinò” della Società Operaia di Mutuo Soccorso a Barcellona P.G. ha ospitato la cerimonia di premiazione del I^ Concorso di Pittura “San Rocco” indetto dalle Associazioni Culturali “FilicusArte” e “Teseo”.

La cerimonia è stata preceduta dall’intervento della presidente dell’Associazione Culturale “FilcusArte” prof.ssa Caterina Barresi, che ha ringraziato i presenti, la giuria composta dal presidente arch. Giovanni Pantano, dal critico e storico dell’arte Andrea Italiano (assente per motivi di lavoro) e dalla pittrice Maria Teresa Giunta, e il presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso Filippo castellano per l’accoglienza.

Ha quindi preso la parola per i saluti il presidente dell’Associazione Culturale “Teseo” dott. Attilio Andriolo ed i componenti della giuria, che hanno illustrato i metodi di valutazione delle opere. Il presidente della Giuria Giovanni Pantano, oltre ad elogiare gli organizzatori del Premio, ha esortato gli stessi a dare seguito all’iniziativa, che sembra essere l’unica attualmente del nostro comprensorio.

Prima dell’inizio della cerimonia di premiazione ci sono stati altri interventi del vicepresidente della “FilicusArte” Giuseppe Giunta, che ha ricordato come la Società Operaia di Mutuo Soccorso sia l’associazione più antica della città, in quanto è stata fondata nel 1862 e che ha ospito una importante Scuola di Disegno: “A nome di tutto il consiglio direttivo – ha quindi sottolineato Giunta – ci piace precisare come l’iniziativa ha voluto mettere a confronto gli artisti partecipanti e le loro tecniche e non certo come una sterile competizione intesa come gara di emulazione”. Sono quindi intervenuti Nerina Fazio e l’artista Giuseppe Messina. La serata è stata condotta dalla infaticabile segretaria dell’Associazione “FilicusArte” Elisa La Rosa.

LA PREMIAZIONE

1° Classificato: “Rinascita di un artista (Omaggio a G. De Chirico)” del Pittore Edoardo Valenti di Barcellona P.G. – Ha consegnato il trofeo e letto la motivazione l’Arch. Giovanni PANTANO.

2° Classificato: “Pace nel mondo” della pittrice Paola Pietrafitta in collaborazione con i bambini della scuola materna ‘Casa del fanciullo ‘ di Barcellona P.G. Ha consegnato le targhe e letto la motivazione Maria Teresa Giunta componente della giuria. Erano presenti le docenti Carmelina Fazio e Gianna Ragusa che a loro volta gli è stata consegnata una targa.

3° Classificato ex-equo: “Sono viva!” della pittrice Giovanna Oliva di Milazzo.- ha consegnato la coppa con la motivazione il Dr Attilio Andriolo presidente della “Teseo”, che ha letto la motivazione.

3° Classificato ex-equo: “La donna Arlecchino” del pittore Giuseppe Giorgianni di Barcellona P.G. Ha consegnato la coppa e letto la motivazione il vicepresidente della “FilicusArte” Giuseppe Giunta.

Alla fine della serata, dopo aver consegnato l’attestato di partecipazione agli artisti presenti, sono state consegnate le targhe di ringraziamento ai giurati e al presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso Filippo Castellano. In conclusione l’arch. Giovanni Pantano ha fatto un breve cenno sulla storia del sodalizio, ribadendo l’importanza della scuola di disegno che ha formato molti artisti ancora operanti nel territorio.