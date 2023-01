Barcellona, bocciato dal consiglio il diniego allo stralcio delle cartelle esattoriali: è scontro nel centrodestra

La prima seduta del nuovo corso del consiglio comunale era stata convocata per esprimersi sulla proposta che chiedeva di approvare il diniego all’applicazione delle sanzioni dopo la data del 30 aprile oppure mantenere la disposizione del Governo nazionale, che le cancella a prescindere nello stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro.

La mancata approvazione all’unanimità dei presenti è diventata l’occasione per accendere il dibattito tra l’amministrazione comunale e le opposizioni, di cui fa parte un gruppo di consiglieri di Forza Italia. Proprio da quest’ultima partito è stato commentato lo svolgimento della seduta con una nota ufficiale, sottoscritta del coordinamento di Barcellona, che mette in discussione la solidità della nuova maggioranza. Una dichiarazione analoga è arrivata anche dal gruppo Barcellona in Comune, firmata dai consiglieri Ilenia Torre e Giuseppe Abbate. Il confronto è quindi soprattutto nel centrodestra che nella città del Longano ha consumato la frattura, tra chi sostiene l’amministrazione Calabrò e chi invece si è posto all’opposizione, al fianco del centrosinistra.

La risposta della Giunta comunale è stata affidata al vicesindaco Santi Calderone, con delega al bilancio, che prima in aula e poi alla nostra redazione ha chiarito le ragioni per cui la Giunta ha scelto di chiedere il voto al Consiglio comunale, senza esprimere una preferenza tra le due opzioni.

Vi proponiamo a seguire le note integrali dei due gruppo di centrodestra all’opposizione e la dichiarazione del vice sindaco Santi Calderone