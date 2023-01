“Peace no war!”, il 5 febbraio al Circolo delle Lucertole

Giorno 5 Febbraio, alle ore 18.30 il Circolo delle lucertole ospiterà lo spettacolo multidisciplinare “Peace no war”, composto da monologhi, letture, canzoni, danza, musica inedita. Il tema della gse in realtà lo è sempre, perché ci sono conflitti in ogni parte del mondo e non solo in Ucraina, solo che questo terribile evento probabilmente ci sembra più vicino; basti pensare per citarne uno, alla questione Palestinese e alla perdita di memoria del popolo israeliano, che talvolta da vittima diventa carnefice.

La storia è fatta di corsi e ricorsi, come diceva Vico.

In questo spettacolo si è cercato di costruire, come in un puzzle, un quadro della guerra in generale, parlando di alcuni conflitti, in particolare quello più attuale, ma anche altri scontri bellici del passato, ricordando inevitabilmente le brutture della seconda guerra mondiale come la bomba atomica e la Shoa.

Gli interpreti di questo spettacolo sono tanti:

Attori: Denis Pergolizzi, Viviana Isgrò, Tonino Biondo, Xenia Sorano, Gianni Martino (Voce fuori campo)

Danzatori solisti: Elena Giunta e Andrea Torre

Corpo di ballo: Sicilia Danza Musical School

Musicisti-compositori: Sara D’Amico e Giuseppe De Pasquale

Cantanti: Xenia Sorano, Giada Giordano

Coreografo: Gianni Martino

Regia: Gianni Martino, Viviana Isgrò, Denis Pergolizzi