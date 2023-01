Lions Milazzo: l’ultimo ambizioso progetto riguardante la scalinata di via Erta San Domenico

Continua l’impegno del Lions club di Milazzo per la cura e manutenzione della storica scalinata di via Erta S. Domenico di Milazzo, che collega il borgo marinaro di Vaccarella per arrivare al Borgo antico e quindi al Castello di Milazzo ed alla Cittadella fortificata.

Il Lions club mamertino, guidato dal presidente Stefano Yuri Paratore, ha adottato la storica scalinata mediante una convenzione stipulata con il Comune di Milazzo già nel 2020, e che è stata riconfermata nello scorso mese di ottobre.

Nel quadro dell’attività di riqualificazione della scalinata, inserita tra le attività di servizio programmate per il corrente anno sociale, il Lions club milazzese ha condiviso un progetto per il suo abbellimento ed ornamento con l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo artistico “Renato Guttuso” di Milazzo.

Il progetto prevede la decorazione dei quindici vasi – fioriere che, qualche anno addietro, sono stati collocati lungo la scalinata, sempre a cura del Lions club milazzese. In particolare, i prospetti dei predetti vasi saranno decorati con l’applicazione di piastrelle in ceramica riproducenti dei disegni su temi storici che hanno interessato la città di Milazzo o raffiguranti scorci paesaggistici e colture tipiche locali.

Alla esecuzione del progetto parteciperanno 48 studenti del Liceo Guttuso, sotto la guida delle docenti Claudia Lombardo e La Fauci Gabriella.

A tal riguardo, il 25 gennaio scorso presso la sede centrale dei Liceo Guttuso, l’ing. Stefano Yuri Paratore e la dirigente scolastica Delfina Guidaldi hanno sottoscritto la convenzione per attività formative e culturali (già precedentemente denominati percorsi di alternanza scuola – lavoro) con cui sono stati regolati i particolari per la conduzione del progetto, al termine del quale il Lions Club di Milazzo rilascerà agli studenti partecipanti un attestato valevole ai fini dei percorsi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). La conclusione dell’attività è prevista per la fine di maggio, allorché l’opera sarà consegnata ai cittadini milazzesi ed ai numerosi turisti che solitamente percorrono la storica scalinata.

Per la migliore fruizione dell’opera, infine, è in programma anche la posa di un pannello Braille informativo, che consentirà mediante QR Code di accedere a una audio guida che descriverà la scalinata e i disegni su temi storici applicati sui vasi, rendendo così l’opera accessibile anche ai non vedenti. Il progetto è stato patrocinato dal Comune di Milazzo.