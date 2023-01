Il giornalista Emilio Casalini incontra al Parco Jalari gli studenti dell’ITET Fermi sul tema “Imparare a stupirsi della Bellezza, abituarsi a raccontarla”

Emilio Casalini, giornalista noto e apprezzato per la sua capacità di raccontare l’anima dell’Italia e il valore della bellezza dei territori, incontrerà, su iniziativa del Gruppo di Lavoro Erasmus, gli studenti dell’Istituto Tecnico “Fermi” a Parco Jalari (Barcellona P.G.), domani martedì 31/01/2023, dalle 11, sul tema “Imparare a stupirsi della Bellezza, abituarsi a raccontarla”.

L’iniziativa rientra nella progettazione Erasmus che è diventata per il “Fermi” mezzo e preziosa risorsa per nuove esperienze di formazione e di rinnovamento. L’occasione è data questa volta dall’arrivo delle delegazioni europee in rappresentanza di scuole dell’Olanda, del Portogallo, della Grecia, della Spagna e della Germania, che è il paese Coordinatore del progetto, autorizzato per la seconda biennalità, “European school of the Future – We move on”. Il tema di studio e di approfondimento proposto a studenti e docenti è la progettazione di una scuola ideale, in cui il valore della Bellezza diventa valore fondamentale per la crescita civica e democratica. In una scuola innovativa e pronta ad affrontare le sfide all’orizzonte della società del XXI Secolo, infatti, la ricerca del bello si pone come veicolo di altri valori formativi: il rispetto, la resilienza, la creatività, l’armonia, la cura.

In questo percorso formativo tra le attività laboratoriali è stata dunque prevista dall’Istituto, diretto dalla Preside Antonietta Amoroso, la partecipazione per un intervento di formazione di Emilio Casalini, che ha vinto nel 2012 il Premio Ilaria Alpi come miglior reportage dell’anno con un’inchiesta sui traffici internazionali di rifiuti.

Dal 2012 si occupa di narrazione e valorizzazione delle identità dei territori, materia che oggi insegna all’Università Bicocca di Milano. Su questo tema ha scritto il libro Rifondata sulla Bellezza (2016, Spino Editore) e ha ideato e condotto il programma di Radio2 Bella Davvero. Per RAI 3 è attualmente l’autore e il conduttore del programma Generazione Bellezza dedicato alle storie di chi ha saputo generare economia sostenibile attraverso la valorizzazione della bellezza e del patrimonio, materiale e immateriale, da cui è circondato. Casalini è inoltre il direttore creativo del progetto del Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca, e di altri progetti di valorizzazione territoriale.

“Per gli studenti del “Fermi”, e per tutti coloro che interverranno – afferma la dirigente Amoroso – il Workshop con Emilio Casalini sarà una preziosa opportunità di confronto e di riflessione sulla bellezza dei territori. Il motivo conduttore, promosso da Casalini e pienamente condiviso dalla Visione dell’ITET Fermi, è la bellezza dei luoghi che stimola ad agire e incoraggia i cittadini a determinare, o rideterminare, il proprio destino e quello del territorio che li ospita”.