Barcellona, pubblicato il bando di partecipazione al Festival di Cortometraggi “In… Corto 2023”

Si svolgerà a maggio 2023 ed avrà la durata di due giorni la IV edizione del Festival Cortometraggi “In… Corto”, organizzato a Barcellona Pozzo di Gotto dall’Associazione di promozione sociale “Mutamenti Liberi”.

Sul sito www.mutamentiliberi.it e sui siti specializzati è possibile scaricare il bando e la modulistica e la scadenza per partecipare è fissata al 31 marzo 2023. Il concorso, come sempre, è rivolto sia a professionisti che ad amatori, under ed over 18 anni, e prevede cortometraggi della durata massima di 12 minuti girati anche con mezzi non professionali (es. smartphone). Sono ammesse a partecipare alla selezione opere italiane e straniere, edite e inedite, di finzione o di documentazione.

Tre sono le sezioni del festival:

IN…CORTO 2023, il cui tema è libero.

SICILIA IN… CORTO 2023, il cui tema è la Sicilia e i siciliani

IN… CORTO PER I GIOVANI DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 2023, rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado del comune di Barcellona P.G., il cui tema è “Bullismo e Cyberbullismo”.



Una Giuria di esperti del settore Cinema, Musica e Spettacolo avrà il compito di selezionare:

l’opera vincitrice del “Festival In…Corto 2023” – premio euro 500,00

l’opera vincitrice della sezione “Sicilia In… Corto 2023” – premio euro 250,00

Un Comitato Scientifico costituito da personaggi del mondo della Cultura, della Politica, dell’Istruzione e del Sociale avrà il compito di selezionare: l’opera vincitrice della sezione “In… Corto per i Giovani di Barcellona Pozzo di Gotto” rivolta agli studenti degli Istituti Superiori di Primo e Secondo grado del Comune di Barcellona P.G. ed il cui tema per l’anno 2023 è “Bullismo e Cyberbullismo” – premio: targa e riconoscimenti.



I componenti dell’Associazione Mutamenti Liberi, la presidente Maria Grazia Milioti e i soci Anna Maria Puliafito, Maria Pia Bilardo, Andrea Brancato e Salvina Merlino, sono pronti a riaccendere ancora una volta i “riflettori” e con l’entusiasmo di sempre vi invitano a partecipare a questa IV edizione del festival Cortometraggi “In… Corto”!