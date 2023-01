Barcellona, la prima delibera della nuova Giunta Calabrò è la sospensione dell’aumento della indennità dal 2023

La nuova giunta comunale, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, come primo provvedimento ha adottato la sospensione, a partire già da gennaio 2023, della percezione dell’indennità di carica attualmente prevista.

La decisione arriva dopo le polemiche innescate dalla mozione del consiglio comunale, che ne chiedeva la revoca. La Giunta ha optato per la sospensione degli aumenti, in attesa delle determinazioni che verranno assunte della Regione Siciliana, dopo la presa di posizione assunta dall’Anci regionale in ordine all’art.13 della L. R. 13/2022, la quale chiede per gli amministratori locali siciliani le identiche condizioni pacificamente affermate per gli amministratori che operano nel resto d’Italia.

Il tema sarà trattato domani dall’assemblea regionale dell’Anci, chiamata ad eleggere il nuovo direttivo.