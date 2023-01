Barcellona, Forza Italia lancia una raccolta firme contro l’aumento delle indennità di carica

Quattro componenti del gruppo consiliare di Forza Italia presso il consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno annunciato che, nei prossimi giorni, porteranno avanti una raccolta firme a cui potranno aderire tutti i cittadini barcellonesi contro l’aumento delle indennità di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale a carico del bilancio comunale.

I consiglieri Tommaso Pino, Lidia Pirri, Carmelo Pino e Gianfranco Benenati daranno adeguata pubblicità all’iniziativa, attraverso i gazebo che verranno allestiti davanti agli esercizi commerciali e ai patronati aderenti all’iniziativa e sulle piattaforme, ove si potrà apporre digitalmente la propria sottoscrizione.

“Ci spingono ad intraprendere tale iniziativa – affermano – le condotte e gli atteggiamenti attuati dal sindaco che hanno evidenziato i suoi totali distacco e disinteresse rispetto alla sensibilità espressa sul tema da parte della cittadinanza. Ci riferiamo intanto alla mancanza di coraggio nel non assumersi la responsabilità della scelta relativa all’aumento delle indennità, utilizzando come scudo una determina dirigenziale non preceduta o seguita da un atto di indirizzo politico che chiarisse la posizione della sua amministrazione. Ed ancora all’assoluta noncuranza rispetto agli atti formali votati dal consiglio comunale che chiedono un ravvedimento sul punto. Ed anche alla decisione di superare la questione attraverso un’operazione di reclutamento di consiglieri per garantirsi una maggioranza fino alla scadenza del suo mandato, dimenticando con troppa disinvoltura chi lo ha individuato come candidato sindaco nel 2020, determinandone l’elezione e contribuendo anche al completamento di oltre metà della sua lista di candidati al consiglio comunale. Sottovaluta il Sindaco che, con questo sotterfugio, ha disatteso la fiducia di tutti i barcellonesi che, tramite i consiglieri loro rappresentanti, avevano manifestato innumerevoli rimostranze rispetto a tale scelta. A un sindaco che dimentica di dover rappresentare tutti i cittadini, anche e prioritariamente quelli che non lo hanno votato, e che pensa attraverso manovre di palazzo di poter fuggire dalle sue responsabilità, intendiamo ricordare che non deve rendere conto e ragione ai consiglieri comunali o alle segreterie partitiche, come al momento sta facendo per salvaguardare se stesso, bensì ad un’intera comunità e, a tal fine, proprio a questa intendiamo, attraverso la raccolta firme, offrire il modo di esprimersi in maniera diretta, chiara e diffusa su questo tema, nella speranza che il messaggio che verrà recapitato possa riportare in futuro chi amministra a Barcellona tra la gente, senza rimanerne avulso”.