La Nuova Igea Virtus batte al fotofinish il Rocca Acquedolcese e allunga in vetta alla classifica

La Nuova Igea Virtus supera al fotofinish il Rocca Acquedolcese ed allunga il passo in vetta alla classifica di Eccellenza. I giallorossi hanno infatti approfittato della sconfitta nell’anticipo del Modica per guadagnare un punto sul secondo posto, adesso occupato dal Siracusa, vittorioso da Ispica, seguito nell’ordina dal Taormina e dallo stesso Modica.

La gara della formazione giallorossa ha confermato, se ancora ce ne fosse bisogno, ha determinazione con cui i ragazzi del tecnico Pasquale Ferrara stanno lottando giornata dopo giornata per alimentare il sogno degli impareggiabili supporters igeani.

La Nuova Igea Virtus, dopo un primo tempo alla costante ricerca del vantaggio, ha sbloccato il match al 46′ con una conclusione di Franchina. Nella ripresa i padroni di casa hanno sprecato alcuni occasione per chiudere la partita, sciupando un penalty con il bomber Idoyaga, fino a rischiare la beffa, con il pareggio al 42′ dell’ex Paolo Genovese freddissimo dal dischetto. Negli ultimi minuti dalla gara i giallorossi ha tirato fuori gli attributi, catapultandosi nelle metà campo avversario e sfiorando il gol del vittoria con due traverse colpite da Vincenzi. Quando la beffa sembrava servita è arrivato il colpo vincente sotto porta di Flores, che come a Milazzo, ha deciso il derby al 46′, facendo esplodere il D’Alcontres (nella foto in evidente).

Domenica prossima i giallorossi viaggeranno alla volta di Lentini, per affrontare la Leonzio in una sfida da affrontare con la stessa determinazione di oggi, per approfittare del big match in programma a De Simone tra Siracusa e Modica.

Risultati e classifica dopo 19 giornate

Città Di AciCatena Milazzo 0-0 Città Di Taormina Città Di Comiso 3-0 Mazzarrone Calcio Leonzio 1909 1-2 Nebros Jonica F.C. 1-0 Nuova Igea Virtus Rocca Acquedolcese 2-1 Real Siracusa Belvedere Sport Club Palazzolo 3-2 Santa Croce Modica Calcio 1-0 Virtus Ispica 2020 Siracusa Calcio 1924 0-5