Terme Vigliatore, da Roma arriva l’approvazione del piano di riequilibrio: 11 milioni di debiti divisi su 20 anni fino al 2036

La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, che fa capo al Ministero dell’Interno, presieduta dal Sottosegretario On. Wanda Ferro, ha esaminato, con esito favorevole, il piani di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal comune di Terme Vigilatore.

Il via libera del Governo Nazionale rende così pienamente operativo il piano di rientro per debiti pari ad 11 milioni di euro, di cui 9 milioni relativi a contenzioni avviati con le ditte che richiedono il pagamento delle somme previste per l’esecuzioni di lavori sul territorio comunale.

Il Comune di Terme Vigliatore, guidato dal sindaco Bartolo Cipriano, dovrà applicare le procedure previste dal piano per poter restituire nell’arco di 20 anni dalla presentazione della richiesta di riequilibrio, risalente al 2017, le somme che lo Stato anticiperà a copertura degli 11 milioni di debiti indicati nello stesso provvedimento. Per farlo sarà avviata attraverso l’affidamento ad una ditta specializzata un servizio di riscossione per la lotta all’evasione dei tributi locali e tutta una serie di provvedimenti per limitare le spese con un’attenta spending review ed incrementare le entrate, attraverso ad esempio l’aumento degli introiti per la locazioni immobili e l’inevitabile crescita delle aliquote sui tributi locali.