Crisi politica a Barcellona, Città Aperta: “L’epilogo già scritto di una coalizione che è sempre stata divisa su tutto a danno della città”

La crisi politica innescata a Barcellona dalla vicenda della indennità di carica, ma in realtà già latente da almeno un anno, è stata analizzata dal capogruppo di Città Aperta, Antonio Mamì, a nome di tutto il gruppo d’opposizione. Dal candidato a sindaco nel 2020 della coalizione di centrosinistra è arrivata un’amara considerazione, sottolineando come ci sarebbe stati tanti motivi ben più gravi per rompere una maggioranza costruita con l’obiettivo di vincere le elezioni.

La vicenda dell’aumento delle indennità di carica

Nella sua analisi Mamì parte da quanto accaduto sulla vicenda dell’aumento della indennità di carica: “Il consiglio comunale – afferma – ha evidenziato una chiara volontà per chiedere la revoca dell’aumento delle indennità, che in una situazione normale sarebbe stato giusto, ma in una condizione di criticità in cui si trova il bilancio comunale è sembrato veramente poco opportuno. Si è infatti venuta a creare una situazione in cui da un lato non si sono le risorse per garantire tanti servizi comunali e si pagano le tasse a massimo, dall’altro si può disporre l’aumento delle indennità, dicendo che per questa spesa ci sono le somme in bilancio. Ricordo anche che siamo in riequilibrio e la Corte dei conti ci ha detto che si possono fare solo le spese obbligatorie e questa certamente non lo sono, visto che la legge che ha concesso l’aumento ne prevedeva la possibilità di applicazione e non un obbligo. Speriamo che finalmente l’amministrazione si preda atto di questa volontà e si adegui alla indicazione del consiglio, anche se appare difficile in questo momento, dopo che sono già stati accreditati gli arretrati del 2022”.

La crisi politica dell’amministrazione Calabrò

L’esponente del gruppo di minoranza analizza poi la crisi dell’amministrazione, innescata da questa vicenda: “La seduta di giovedì ha comunque reso evidente la spaccatura della maggioranza, come epilogo di un lungo battibecco all’interno dei gruppo che l’hanno composta fino a qualche giorno fa. Analizzando le dinamiche che hanno portato alla costruzione di questa maggioranza, era già evidente al momento del voto che questa coalizione era nasce più per necessità controbattere la mia candidatura, piuttosto che per la condivisione di un progetto. Il rischio della sconfitta elettorale in caso di presentazione con candidati separati ha portato ad un’accordo tra gruppi e persone che fra di loro hanno spesso avuto battibecchi anche prima delle elezioni e che per tutto questo periodo hanno continuato sulla stessa linea. Tutto questo non ha sicuramente fatto bene all’azione amministrativa. In questi 2 anni e mezzo la giunta è andate avanti così con una coalizione che non lavorava insieme. La questione delle indennità è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E’ triste che l’amministrazione vada in crisi per l’aumento dell’indennità di carica perché sinceramente ci sarebbero molti altri motivi per considerare l’azione amministrativa degna di riforma, basti pensare all’ospedale tutto chiuso ed al problema dei rifiuti, ma anche alle problematiche che riguardano servizi normali come la pubblica illuminazione e la fornitura di acqua. Crediamo che il comune abbia raggiunto il suo punto più basso della storia, ma alla fine però il Casus Belli è diventata la questione dell’indennità. Da quanto accaduto si può capire anche la ragione per cui molti decidono di fare politica, senza pensare di fare il bene della città”.