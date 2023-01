Barcellona, il gruppo di Fratelli d’Italia chiede una commissione d’inchiesta sugli ultimi 10 anni di attività amministrativa del Comune

Solo ieri la consigliere comunale di Forza Italia, attraverso una dichiarazione rilasciata a 24live, aveva richiesto a nome del suo gruppo l’accesso agli atti all’ufficio tecnico di Barcellona sulle gare svolte a Palazzo Longano nel periodo coincidente con il mandato dell’attuale amministrazione, guidata dal sindaco Pinuccio Calabro.

Oggi arriva la proposta del gruppo di Fratelli d’Italia, attraverso la capogruppo Agostina Recupero e tutti i suoi componenti, per l’ampliazione l’attività di controllo con la costituzione di una commissione d’inchiesta consiliare per analizzare gli ultimi 10 anni di attività amministrativa del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

“L’azione amministrativa, di norma portata avanti dagli uffici, deve essere contraddistinta – si legge in una nota – da chiarezza e trasparenza. Pertanto, qualsivoglia azione di verifica e/o controllo è sicuramente da sostenere e promuovere. In questa direzione, i consiglieri comunali, appartenenti al gruppo politico Fratelli d’Italia avanzeranno la proposta di una commissione d’inchiesta, composta da consiglieri dei diversi gruppi, che verifichi e successivamente relazioni: sulla regolarità e sulla economicità di tutte le procedure che hanno comportato una spesa per l’ente in termini di acquisizioni di beni, servizi e forniture; su tutte le procedure che hanno comportato assegnazione di beni e proprietà comunali a soggetti esterni; su tutti gli incarichi professionali assegnati a soggetti esterni”

“I proponenti ritengono opportuno che questa verifica riguardi i provvedimenti relativi alle tematiche di cui sopra, inerenti almeno gli ultimi 10 anni di azione amministrativa. Sarà poi cura del Consiglio Comunale indicare priorità, modalità di campionatura e metodologia dell’inchiesta, affinché detta azione sia fondata su criteri di obiettività e di efficacia. Tale azione ispettiva e di controllo avrà il solo obiettivo di correggere ed eventualmente migliorare le procedure d’ingaggio del nostro ente e di rendere giustamente conto ai cittadini di come viene speso il denaro pubblico”.

Il documento è stato sottoscritto anche dal vice presidente Carmelino Giunta, da Cesare Molino, da Giampiero La Rosa, da Sebastiano Miano, da Giorgio Catalfamo e da Francesco Perdichizzi.

Il botta e risposta tra Forza Italia e Fratelli d’Italia anche su questa tematica rende ancora una volta palese la rottura ormai insanabile all’interno della vecchia maggioranza, in una settimana che, con la vicenda dell’aumento delle indennità, ha consentito di tirare fuori le tensioni covate da mesi all’interno del centrodestra, unito (a questo punto solo formalmente) in campagna elettorale a sostegno della candidatura del sindaco Pinuccio Calabrò.