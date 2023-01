Barcellona, Forza Italia pronta a sostenere la commissione consiliare d’inchiesta sull’attività amministrativa dell’ultimo decennio

Il gruppo di Forza Italia che fa riferimento all’on. Tommaso Calderone è pronta a sostenere la costituzione di una commissione consiliare d’inchiesta sull’attività amministrativa proposta da Fratelli d’Italia.

A dichiararlo è il dirigente del partito di Barcellona Filippo Sottile: “I nostri rappresentanti in consiglio comunale voteranno con favore alla proposta annunciata dal gruppo di Fratelli d’Italia. Sarà un modo per far conoscenza a tutti il modo in cui è stata gestita l’attività amministrativa a Palazzo Longano e i nostri consiglieri si concentreranno sugli ultimi due anni e mezzo, che personalmente ho vissuto da assessore. Sarò pronto a dare il mio contributo in tal senso per dare le risposte alle domande che mi saranno proposte sugli ultimi anni vissuti da parte mia in prima linea. Ribadisco la disponibilità ad un confronto pubblico con il sindaco sulla gestione economica dell’ente avendo ricoperto il ruolo di assessore al bilancio”.