Barcellona, da lunedì al via il porta a porta su tutto il territorio: le indicazione della Dusty

A Barcellona comincia un nuovo corso per la raccolta dei Rifiuti. Da lunedì 30 gennaio 2023 sarà attivato il nuovo servizio di raccolta porta a porta a cura di Dusty, con l’obiettivo di coprire il 100% del territorio del comune del messinese dicendo addio alle isole ecologiche mobili.

Le indicazioni della società Dusty

“Il calendario creato grazie alla collaborazione tra il Comune di Barcellona, con il lavoro dell’assessore ai rifiuti Paolo Pino, e i dirigenti della Dusty, è in distribuzione nelle abitazioni, negli esercizi commerciali e nelle aziende della zona ed è disponibile anche presso tabacchi e farmacie. Il ritmo del conferimento è uguale sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, con alcune specifiche che tengono conto delle naturali e diverse esigenze (sono previste infatti giornate di raccolta speciale di carta, cartone e plastica per le attività commerciali, e raccolta di pannolini quotidiana per i cittadini di Barcellona).

Bisognerà attendere la pronuncia del CGA di Palermo sul ricorso presentato da una concorrente nella gara d’appalto e già rigettato dal TAR, per la distribuzione di mastelli e bidoni. L’assegnazione del servizio da parte del Comune di Barcellona è infatti in via di emergenza, in attesa dell’esito del ricorso inerente la giustizia amministrativa. Nel frattempo gli utenti potranno esporre l’umido in buste biodegradabili e la restante parte dei rifiuti in buste trasparenti, banditi i sacchi neri. La distribuzione dei kit partirà dopo l’esito del ricorso.

Si punta, entro due anni, a raggiungere quota 70% per la raccolta differenziata, partendo da un attuale 48%, sotto il limite minimo previsto dal legislatore che è 65%.

Ecco il nuovo calendario con piccole modifiche

Secondo il calendario l’umido verrà ritirato quattro volte a settimana (lunedì, martedì, giovedì e sabato), un’attenzione particolare per evitare che questa frazione venga dispersa nel secco residuo (indifferenziato) il cui ritiro è previsto il mercoledì. Il lunedì toccherà, in un’unica busta, ad alluminio, banda stagnata e plastica, per quest’ultima è previsto un altro giorno di ritiro, il venerdì; il martedì toccherà anche alla carta, il giovedì al vetro, mentre domenica non si effettuerà servizio di raccolta.

Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti tra le ore 22:00 del giorno precedente il ritiro e le ore 6:00 dello stesso giorno. Il personale Dusty effettuerà il ritiro nel giorno indicato tra le ore 6:00 e le ore 12:00.