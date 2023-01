La consigliera Lidia Pirri ufficializza la sua opposizione al sindaco Calabrò e chiede l’accesso agli atti

La consigliera di Forza Italia, Lidia Pirri, rompe gli indugi ed ufficializza la sua posizione in opposizione alla nuova Giunta Calabrò, ribadendo l’appartenenza a Forza Italia e la vicinanza all’onorevole Tommaso Calderone.

“Se le mia posizione – afferma Lidia Pirri – non sarà in linea con il partito, saranno i vertici di Forza Italia a prendere provvedimenti se devo o non devo restare. Come consigliere ho già inviato una nota all’ufficio tecnico, chiedendo l’accesso agli atti sulle gare espletate dall’inizio dell’attuale legislatura”.

La stessa consigliera in consiglio comunale ha chiesto le dimissioni non solo del sindaco Pinuccio Calabrò ed anche il presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino, eletto nelle liste di Forza Italia, dopo l’assenza alle ultime seduto dei civico consesso.