Crisi politica a Barcellona, il consiglio comunale approva la mozione sulle indennità con 11 presenti: il gruppo di Forza Italia verso la rottura

L’esito del consiglio comunale di ieri sera, con l’approvazione della mozione sulle revoca delle indennità di carica, presentata dall’opposizione e votata da una porte di Forza Italia senza la rottura interna al gruppo forzista e con molta probabilità la fine della maggioranza che fin qui ha sostenuto la Giunta del sindaco Pinuccio Calabrò.

La seduta, che abbiamo trasmesso in diretta nella parte iniziale, ha un pò fatto la conta tra maggioranza ed opposizione, anche se per alcune posizioni in Forza Italia, con riferimento alla giustificate assenze del presidente Angelo Paride Pino e della consigliera Antonella Lepro, devono essere definite con maggiore chiarezza dai diretti interessati attraverso una comunicazione ufficiale.

Il provvedimento, modificato in aula con l’integrazione relativa all’emendamento presentato alla Regione, che dovrebbe coprire i costi dell’adeguamento delle indennità (e che di fatto come dichiarato in aula farebbe cadere le motivazioni della stessa revoca), è stato votato dai consiglieri dell’opposizione definita dal voto dell’ottobre 2020, Gabriele Sidoti, Antonio Mamì e Raffaella Campo di Città Aperta e David Bongiovanni del Pd, insieme ai consiglieri Melangela Scolaro del gruppo misto ed Ilenia Torre e Giuseppe Abbate del gruppo Barcellona in comune, che hanno sempre avuto una chiara posizione contrapposta all’attuale amministrazione.

A loro si sono aggiunti quattro componenti sul sette del gruppo di Forza Italia, il capogruppo Tommaso Pino, il vicecapogruppo Carmelo Pino ed i consiglieri Lidia Pirri e Gianfranco Benenati. Non hanno partecipato al voto gli altre tre consiglieri di Forza Italia, Fabiana Bartolotta, che ha sempre avuto una posizione distinta dal gruppo vicino all’on. Tommaso Calderone, Antonella Lepro e Angelo Paride Pino, con quest’ultimo che hanno giustifico la sua assenza con problemi di salute. Non ha partecipato alla seduta la consigliera Angelita Pino attualmente al gruppo misto, ma vicina alle posizione dell’assessore regionale di Fratelli d’Italia Elvira Amata, che ha così motivato la sua scelta (leggi l’articolo).

Vi proponiamo uno stralcio del consiglio comunale di ieri

La chiamata iniziale degli undici presenti

La richiesta d’integrazione dell’ordine del giorno

La lettura della mozione modificata in aula