Barcellona, presentata “Le stagioni dei Gattopardi”, l’iniziativa della Pro Loco Manganaro per il 2023

La sede della Pro Loco Alessandro Manganaro di Barcellona Pozzo di Gotto ha ospitato la presentazione del programma di eventi dal titolo “Le stagioni dei Gattopardi”.

Saranno sette appuntamenti per ricordare i 60 anni del film “Il Gattopardo”, organizzati dalla Pro Loco Manganaro, in collaborazione con l’associazione “Palazzo Fazio”. Le date non sono ancora state definite e per ogni appuntamento sarà presentata una locandina con i dettagli della singola iniziativa. Gran parte degli eventi si svolgeranno nella location di Palazzo Fazio, in via Immacolata, tranne la mostra conclusiva che si terrà ad ottobre presso il Villino Liberty di via Roma.

Si inizierà a metà febbraio con la presentazione del libro “Villa Cianciafara” di Giuseppe Amodeo Mallandrino, cugino della scrittore Giuseppe Tommasi di Lampedusa e già docente presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo. Conosciuto anche a Barcellona per il progetto di ripascimento sulla litoranea di Cantoni, l’ing. Mallandrino è legato alla città del Longano anche nel nome, ricordando che c’è a Barcellona una contrada denominata Mallandrino.

Gli altri appuntamenti sono descritti nella locandina che potete consultare cliccando sull’immagine

Alla presentazione sono interventi il presidente della Pro Loco Manganaro Salvatore Scilipoti ed il componente del direttivo Andrea Italiano. Erano presenti anche il presidente onorario Gino Trapani ed agli altri componenti del direttivo. E’ stato ribadito come la volontà dell’associazione culturale, con questa iniziativa di ampio respiro, è quella di aprirsi al confronto con altre realtà culturali siciliane, uscendo dai confini della città e superando il rischio di diventare autorefenziali.