Crisi politica a Barcellona, la consigliera Angelita Pino: “È il naturale epilogo di una situazione non più sostenibile”

La consigliera comunale Angelita Pino, con una nota, ha espresso la sua posizione rispetto alla crisi politica che ha investito l’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il testo del comunicato

“Sebbene desti un po’ di rammarico il fatto che la “crisi di governo” delle ultime ore sia scaturita dall’”affaire” indennità (e non da temi più seri e più direttamente riguardanti la città, via via presentatisi in questi due anni), non si può non osservare che questo sia il naturale epilogo (dalla sottoscritta ampiamente previsto in tempi “non sospetti”) di una situazione non più sostenibile e che ha inesorabilmente spiegato i suoi effetti negativi sui cittadini barcellonesi.

Tuttavia, è indubbio che quello delle indennità (tema che non ci saremmo aspettati essere così “divisivo”) non può e non deve costituire il cavallo di battaglia di una parte politica nei confronti dell’altra, né fungere da oggetto di alcuna strumentalizzazione.

Per questa ragione, pur condividendo in toto la mozione in argomento (di cui pure sono firmataria), non prenderò parte al Consiglio comunale di questa sera, ritenendo che prima di affrontare il tema sia imprescindibile fare chiarezza politica, senza più ingenerare fraintendimento alcuno nei cittadini nostri elettori.