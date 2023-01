Crisi politica a Barcellona, il sindaco Calabrò avvia il confronto con le forze politiche: attesa per la seduta del Consiglio comunale di oggi

La crisi politica innescata dalle dimissione degli assessori di Fratelli d’Italia e poi dall’azzeramento della giunta del sindaco Pinuccio Calabrò entra nella fase più delicata.

Il primo cittadino fin da ieri sera ha iniziato il confronto con i gruppi consiliari per definire il nuovo assetto della sua giunta. Nel confronto non sarebbe stata coinvolta la parte del gruppo di Forza Italia vicina all’on. Tommaso Calderone, che ha assunto una posizione contraria alla linea dell’amministrazione, partendo dalla vicenda delle indennità di carica per gli amministratori locali, che ha palesato le tensione presenti nella maggioranza nel corso del 2022.

Se il sindaco Calabrò, che ricordiamo è un iscritto a Forza Italia, vicino alla linea del presidente Renato Schifani, sta lavorando alla costruzione di una nuova maggioranza, è proprio nel partito forzista che si potrebbe consumare una frattura interna, partendo proprio dalle presenze, o meglio dalle assenze, che si sono registrate ieri sera nella prima convocazione della seduta del consiglio comunale (con le assenze delle consigliere Fabiana Bartolotta ed Antonella Lepro e del presidente Angelo Paride Pino) e che si potrebbero registrare nella prosecuzione in programma oggi alle 19.

Se la posizione indipendente rispetto alla maggioranza del gruppo della consigliera Bartolotta, vicina alla deputata regionale Bernadette Grasso, è stata più volte ribadita fin dalla costituzione dello stesso gruppo di Forza Italia nell’autunno scorso, sono da leggere con attenzione le scelte degli altri due componenti dello gruppo forzista. Le assenze giustificate di ieri della Lepro e del presidente Pino potrebbe ripetersi anche oggi. Il presidente Angelo Paride Pino, ad esempio, ha già preannunciato la sua assenza anche oggi per malattia. Tutti e tre gli assenti sono iscritti a Forza Italia e nel gruppo consiliare ed al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali, comunicazioni di dimissioni o spostamenti all’interno del civico concesso. A Barcellona potrebbe consumarsi così la rottura già presente a livello regionale tra il gruppo sulle posizioni del presidente Schifani e quello vicino a Miccichè.

La seduta di oggi in cui con molta probabilità sarà raggiunto il numero legale di 10 consiglieri porterà all’approvazione delle mozione, ma sancirà la rottura a questo punto insanabile all’interno della maggioranza uscita vincitrice dalle urne dell’ottobre 2020.