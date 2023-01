Barcellona, gli ex assessori di Forza Italia restituiscono gli arretrati del 2022 per l’aumento delle indennità

Gli ex assessori comunale di Forza Italia, Filippo Sottile e Tommaso Pino, espressione del gruppo vicino all’on. Tommaso Calderone, hanno comunicato di aver restituito gli arretrati relativi all’aumento della indennità di carica per il 2022.

Il Comune ha infatti proceduto in questi giorni all’accredito delle somme tra i 400 ed i 600 euro, relativi agli arretrati maturati nell’ultimo semestre del 2022, dopo l’aumento delle indennità applicato dall’ente in base ad un provvedimento della Regione del giugno 2022. I due ex assessori, in linea con la battaglia avviata adesso da una parte del gruppo forzista, dopo aver ricevuto l’accredito hanno disposto il bonifico con la restituzione dello stesso importo.

“Riteniamo che questo aumento – affermano Sottile e Pino – non era dovuto per un’ente in fase di predissesto, senza un intervento di copertura economica da parte della Regione. Coerentemente con la decisione del nostro gruppo politico abbiamo immediatamente disposto la restituzione dell’importo accreditato. Ribadiamo che tale provvedimento non dovrebbe pesare sulla casse di un ente in crisi economica come quello di Barcellona, sottolineando che si trattava di una possibilità concesso ai comuni virtuosi e non a tutti gli enti pubblici siciliani”. Filippo Sottile, ex assessore al bilancio, si dice pronto anche ad un confronto con il sindaco Pinuccio Calabrò sulla situazione economica del Comune.