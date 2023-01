Barcellona, il sindaco Calabrò azzera la giunta: “Via al confronto per un nuovo esecutivo forte e coeso”

Le dimissioni dei tre assessori di Fratelli d’Italia, dopo l’ennesima posizione in contrasto con la giunta Calabrò, sollevata all’interno della maggioranza da parte di esponenti di Forza Italia, hanno prodotto la conseguenza più prevedibile.

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha infatti deciso di azzerare la sua giunta, avviando un confronto tra le forze politiche che vorranno sostenere un nuovo esecutivo.

“Preso atto – afferma il primo cittadino – delle condivisibili affermazioni contenute nella motivazione delle dimissioni degli assessori di Fratelli d’Italia, ho deciso di azzerare la giunta e procedere agli approfondimenti necessari per dare alla città un esecutivo forte e coeso”.

Poche parole che preludono ad una fase di dialogo all’interno dei gruppi politici che nel 2020 hanno sostenuto la candidatura a sindaco dello stesso Pinuccio Calabrò, ottenendo un ampio consenso elettorale.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la posizione del gruppo consiliare di Forza Italia, che attraverso la dichiarazione del vice capogruppo Carmelo Pino, pubblicata sul suo profilo social, ha annunciato il voto favorevole alla mozione dell’opposizione che sarà discussa oggi in consiglio comunale per chiedere la revoca dell’aumento delle indennità per gli amministratori di palazzo Longano. Davanti a questa decisione, in contrasto con quanto concordato nella maggioranza sulla questione delle indennità, con l’approvazione condivisa dei provvedimenti che attuavano tale aumento (delibera di giunta e bilancio comunale in consiglio comunale) è arrivata la decisione di presentare le dimissioni dei tre assessori di Fratelli d’Italia, stanchi delle scelte contradditorie degli alleati di Forza Italia, che già in passato, attraverso alcuni rappresentanti in consiglio comunale, avevano assunto posizioni contrapposte con la linea politica dell’esecutivo.

A questo punto anche la seduta del civico consesso, prevista per oggi, potrebbe essere rinviata in attesa di conoscere il nuovo assetto della maggioranza. Si aprono così nuovi scenari, che solo nei prossimi giorni potranno essere più chiari agli occhi dei cittadini, alla ricerche di risposte concrete ai tanti problemi che attanagliano la città.