Operazione Montanari: l’esito del rito abbreviato

Cinque assoluzioni totali e 13 condanne, molte le assoluzioni “parziali” ovvero per alcuni capi d’imputazione. La sentenza è stata emessa oggi e riguarda l’Operazione “Montanari” che ha interessato il giro di droga tra Barcellona, Milazzo e Messina e ha costituito uno dei filoni della maxi inchiesta antimafia del 12 febbraio scorso.

Oggi, il gip del tribunale di Messina, dr.ssa Maria Militello, ha emesso il dispositivo solo per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Oltre 80 persone furono coinvolte in questa inchiesta. Tra quelli che hanno chiesto di essere giudicati in fase preliminare ci sono anche i fratelli Alessandro e Gabriele Abbas, uno da poco passato alla collaborazione con la giustizia, l’altro ‘dichiarante’.

Le condanne emesse:

Tommaso Pantè 15 anni e 2 mesi e libertà vigilata per 3 anni;

Gabriele Antonino Abbas 14 anni e 2 mesi e libertà vigilata per 3 anni;

Alessandro Abbas 8 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, per lui è stata revocata l’autorizzazione di polizia in materia di armi;

Massimo Pirri 7 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, un anno di libertà vigilata e risarcimento del danno a Elio D’Amico;

Salvatore Benenati 7 anni e 6 mesi di reclusione ed un anno di libertà vigilata;

Teresa Morici 7 anni di reclusione ed un anno di libertà vigilata;

Maria Concetta Lenzi 6 anni e 10 mesi di reclusione ed un anno di libertà vigilata;

Daniele Mazza 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione;

Yassine Lakhilifi 4 anni, 2 mesi e 18 mila euro di multa;

Santo Genovese 2 anni e 2 mila euro di multa;

Antonino Grasso 1 anno, 4 mesi e 2 mila euro di multa pena sospesa;

Elena Sottile 6 mesi di reclusione e 2 mila euro di multa;

Cristian Celi 6 mesi di reclusione e 3 mila euro di multa, pena sospesa.

Assolti “perchè il fatto non sussiste”:

Emmanuel Mondello, Giuseppe Francesco Calabrese, Annamaria Morgavi, Fabrizio Beneduce e Alessio Materazzi.

Il collegio difensivo è stato formato dagli avvocati: Filippo Barbera, Antonio Spiccia, Diego Lanza, Angela Elisabetta Sindoni, Saja Silvestro Rosario, Cinzia Panebianco, Pinuccio Calabrò, Tommaso Autru Ryolo, Giuseppe Ciminata, Carmela Zarcone, Rosa Guglielmo, Alberto Calzavara, Gaetano Pino, Anna Retto, Annalisa Munafò, Antonella Pugliese e Peppuccio Cicciari