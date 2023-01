Museo Epicentro: “Poesia Circolare”, via alla 13esima edizione

Via al 13° Premio Internazionale di “Poesia Circolare” 2023 Giardino del Museo Epicentro a Barcellona Pozzo di Gotto. Per partecipare c’è tempo fino al 28 Maggio 2023

A darne notizia direttamente il fondatore del Museo Epicentro, il maestro Nino Abbate che ha condiviso con la stampa il regolamento del Premio di “Poesia Circolare” che, ormai dai 13 anni, ha visto succedersi importanti poeti e scrittori del nostro tempo.

REGOLAMENTO:

Il Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto, indice la 13° edizione del Premio Internazionale di “Poesia Circolare” 2023. Articolato in una sola sezione di poesia in “lingua italiana” edita e non edita. Le poesie partecipanti al Premio a tema libero, devono avere almeno una parola nel testo poetico che si ispiri a qualsiasi forma e simbolo circolare, esempio: Cerchio, palla, sfera, sole, luna, girotondo, tondo, anello e cosi via. Ogni Autore può partecipare con 1 o 2 poesie, inviate in 6 copie ciascuna, di cui una in busta chiusa completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e firma dell’autore che dichiara che l’opera e di sua personale creazione.

Si partecipa con un contributo per spese organizzative (una poesia euro 15/due poesie euro 25).

Saranno premiati 12 finalisti: Primi tre classificati, con targhe e pergamena. Dal quarto al decimo posto, Menzione d’Onore con premi speciali e pergamena.

Sarà assegnato inoltre il “Premio della Critica” e il “Premio Milena Milani” Al “Primo Classificato” sarà assegnato oltre ai premi in concorso il Premio del “Museo Epicentro” realizzato appositamente dallo scultore Nino Abbate.

A tutti i partecipanti al Premio presente alla cerimonia di premiazione che si terra nel mese di luglio 2023 nel giardino del museo epicentro in data da stabilire, sarà donata una mattonellina in terracotta creata per l’occasione.

A) Gli elaborati vanno spediti entro e non oltre il 28 Maggio 2023. Per via postale (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: 13° Premio Internazionale di “Poesia Circolare” – c/o Antonino Abbate, via Mercurio 71, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto, località Gala (Me), con posta raccomandata, allegando il contributo di partecipazione.

b) per posta elettronica entro la mezzanotte del 28 maggio 2023 all’indirizzo e-mail epicentromuseo@virgilio.it allegando copia del versamento su carta PostePay Evolution n° 5333 1711 4086 1119 c) con bonifico su PostePay Evolution – n° IBAN: IT80N3608105138253504253554 – CF: BBTNNN55E23A638E intestato a Abbate Antonino – Causale: “13° Premio di “Poesia Circolare”, allegando la copia del bonifico o del versamento con gli elaborati fatti pervenire per posta elettronica all’indirizzo epicentromuseo@virgilio.it

La Giuria Esaminatrice, i cui nomi saranno resi noti all’atto della premiazione, sarà composta da personalità del panorama culturale letterario e artistico. Il loro giudizio è insindacabile. Tutti i poeti informati in tempo presenti alla cerimonia di premiazione potranno declamare la loro poesia.

Per ogni eventuale comunicazione, richiesta e chiarimenti: telefonare al cell. 3791226969 e mail epicentromuseo@virgilio.it.