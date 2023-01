Barcellona, è stato riattivato da oggi il servizio Asacom di assistenza agli studenti disabili

Il servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione agli alunni disabili (ASACOM) per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie è stato riattivato stamattina negli istituti comprensivi di Barcellona Pozzo di Gotto.

La ha comunicato l’assessore ai servizi sociali Gianluca Sidoti: “Da stamattina è ripreso il servizio di assistenza per gli alunni disabili che per una serie di problemi burocratici non era stato avviato all’inizio dell’anno scolastico. Insieme agli uffici abbiamo superato gli ultimi ostacoli, legati all’improvvisa rinuncia della ditta a cui era stato affidato il servizio. In questa fase non abbiamo potuto procedere alle modifiche organizzative, anche in termini di monte ore, che invece contiamo di definire a partire dal prossimo anno. Gli oltre sessanta operatori sono stati assegnate agli istituto che ne hanno fatto richiesta all’inizio dell’anno scolastico”.

La sospensione del servizio era diventato un tema di confronto con l’opposizione consiliare dopo l’intervento dei consiglieri Ilenia Torre e Giuseppe Abbate del gruppo Barcellona in Comune, che avevano a più riprese chiesto le motivazioni dei ritardi e la riattivazione del servizio.