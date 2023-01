Barcellona, al buio diverse strade della città: la segnalazione da via degli Studi, tra via Pitagora e via Roma

Continuano le segnalazioni alla redazione per la carente illuminazione pubblica in diverse zone di Barcellona Pozzo di Gotto.

Lamentano questo disagio i residenti di Pozzo di Gotto in via Palestro, ma anche quelli di via degli Studi, nel tratto tra l’incrocio di via Pitagora e la via Roma.

“Ormai da mesi – riferiscono i residenti – giriamo con i cellulari accesi di sera, quando si esce dalle auto in sosta in via degli studi, da l’incrocio di via Pitagora fino alla via Roma. Dopo aver segnalato da più di un anno fa le quattro lampadine fulminate, dal Comune non abbiamo ricevuto alcun riscontro. Da fare notare che spesse volte siamo costretti a portarci a casa gli escrementi dei cani, col rischio pure di essere investiti data la situazione di poca visibilità del luogo”.

Il medesimo disagio è riscontrato anche in diverse zone della città, anche nell’area del centro.