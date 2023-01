La Nuova Igea Virtus passa anche a Milazzo con un gol di Flores ed allunga in testa alla classifica

Un gol di Flores al 17′ del secondo tempo su assist di Isgrò decide il derby tra Nuova Igea Virtus e Milazzo, disputato un campo al limite della praticabilità.

La squadra giallorossa ha saputo gestire al meglio l’euforia per la vittoria in Coppa Italia, entrando in campo con la voglia di lottare su ogni pallone e di portare a casa tre punti pesanti. I passi falsi delle immediate inseguitrici, il Taormina sconfitta dalla Leonzio ed il Siracusa fermato in casa dal Santa Croce, hanno infatti consentito ad Isgrò e compagni di allungare sulla seconda posizione, adesso occupata a tre punti dal Modica, vittorioso sulla Nebros.

Ecco i risultati e la classifica aggiornata dopo 18 giornata

Città Di Comiso Virtus Ispica 2020 2-1 Jonica F.C. Real Siracusa Belvedere 0-0 Leonzio 1909 Città Di Taormina 4-3 Milazzo Nuova Igea Virtus 0-1 Modica Calcio Nebros 3-0 Rocca Acquedolcese Mazzarrone Calcio 2-0 Siracusa Calcio 1924 Santa Croce 2-2 Sport Club Palazzolo Città Di AciCatena 0-1