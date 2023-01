Basket, l’Orsa Barcellona in campo alle 18 contro il Basket Gela nel torneo di serie C Gold

L’Orsa Basket Barcellona torna sul parquet del PalAlberti alle 18 per la terza giornata di ritorno del campionato di serie C Gold. La formazione giallorossa affronta il fanalino di cosa Basket Gela e cerca la vittoria per rimanere agganciato al treno del playoff.

Dopo le due sconfitte internE d’inizio anno, la compagine allenata da Pippo Biondo e Peppe Pirri sta provando a capitalizzare un calendario più favorevole, prima di due sfide importanti, la trasferta sul campo della sorpresa Castanea, che all’andata violò il PalAlberti, e poi il derby casalingo contro gli Svincolati Milazzo, vicecapolista del torneo.

RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA

CUS DIL. CATANIA BASKET 2003 SVINCOLATI A.S.D. 64 95 ASD ORSA BASKET BARCELLONA SB BASKET SCHOOL A.S.D. DIERRE A.S.DIL. VIS REGGIO CALABRIA SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA FORTITUDO MESSINA ALFA BASKET CATANIA CASTANEA BASKET 2010 69 77 MASTRIA SPORT ACADEMY BASKET SCHOOL MESSINA A.DIL.