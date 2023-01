La Nuova Igea Virtus, smaltita l’euforia per la Coppia Italia, è concentrata sul derby di Milazzo

La Nuova Igea Virtus, dopo la soddisfazione di mercoledì, con la conquista della Coppa Italia d’Eccellenza, ha già voltato pagina e dal giorno dopo la concentrazione della squadra e del tecnico è tutta per il derby in programma domani allo stadio Salmeri di Milazzo.

La sfida con i rossoblù degli ex diventa infatti un passaggio importante nel percorso della capolista, dopo il passo falso con la Jonica e nel ricordo della beffa della gara d’andata, pareggiata nel recupero dai mamertini con il gol di Santo Matinella. Il tecnico Pasquale Ferrara anche nelle splendida gara di Ragusa ha provato a gestire le energie di alcuni titolari, sostituiti quando il risultato era ormai acquisito, proprio in vista del match di domani.

La Nuova Igea Virtus non sarà sola al Salmeri, ma seguita dai 100 tifosi consentiti alla capienza del settore ospite dell’impianto milazzese, a bordo campo dietro la porta e senza alcuni gradinata. I biglietti concessi alla tifoseria giallorossa sono stati bruciati in poche ore ed in molti hanno dovuto rinunciare alla trasferta con grande rammarico. La sfida si preannuncia intensa, ma corretta sul campo e sugli spalti.