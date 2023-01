La dirigenza della Nuova Igea Virtus ricevuta al Comune dopo la vittoria in Coppa Italia

Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore allo sport Roberto Molino hanno ricevuto a palazzo Longano i dirigenti della Nuova Igea Virtus, dopo la prestigiosa vittoria nella finale regionale di Coppa Italia.

La delegazione giallorossa era guidata dai vice presidenti Stefano Barresi e Marco De Pasquale e dalla dirigente Sara Torre. Erano presenti anche il presidente del comitato Figc di Barcellona Giuseppe Molino e l’assessore comunale Paolo Pino.

L’amministrazione comunale, come riferito dal sindaco Calabrò e dall’assessore Molino, ha espresso tutta la soddisfazione della città, per la vittoria nella finale di Coppa Italia. L’assessore allo sport ha ribadito l’impegno della giunta a sostegno dello sport dalle giovanili alle squadre impegnate nei competizioni agonistiche, garantendo gli interventi sugli impianti comunali utilizzati delle società. Il primo cittadino ha guardato avanti, ai prossimi impegni sia in campionato, sia in Coppa Italia a livello interregionale, con riferimento alla sfida di domani a Milazzo nel derby dello stadio Salmeri.

Il vicepresidente Stefano Barresi ha ribadito l’orgoglio per l’importante traguardo raggiunto, con la prima Coppa Italia d’Eccellenza conquistata dalla formazione giallorossa. Il presidente del Comitato Figc di Barcellona Giuseppe Molino ha sottolineato la soddisfazione di tutto il movimento calcistico del comprensorio, ricordando che la vittoria della Nuova Igea Virtus avrà risvolti anche sulla prossima edizione del torneo, con la finale che sarà disputata proprio allo stadio D’Alcontres. Dal vicepresidente De Pasquale e dalla dirigente Torre sono arrivate le dediche della vittoria ad Antonio Fiorello e ad Andrea Torre, prematuramente scomparsi in questi ultimi anni.