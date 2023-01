Emergenza rifiuti, l’assessore regionale Roberto Di Mauro ha convocato lunedì i sindaci messinesi dopo una lettera di protesta inviata alla Regione

L’assessore regionale all’energia Roberto Di Mauro ha dato immediato riscontro alla nota di protesta inviata da sei sindaci del comprensorio tirrenico e nebroideo, per sollecitare un intervento della Regione finalizzato a superare l’emergenza rifiuti delle ultime settimane.

Proseguono infatti i disagi per i Comuni della provincia di Messina che conferiscono i rifiuti indifferenziati nella discarica di Trapani, dove il gestore limita gli accessi della frazione indifferenziata non appena riscontra delle impurità tra i rifiuti. I sindaci di Milazzo, Barcellona, Patti, Furnari, Oliveri e Gioiosa Marea, dopo essersi riuniti la scorsa settimana, diramando una nota di protesta, con cui hanno chiesto una soluzioni concrete e soprattutto praticabili, per bloccare l’attuale emergenza, con il proliferare di micro discariche.

La nota è stata indirizzata non solo all’assessore dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, ma anche al presidente Schifani e alla Procura di Barcellona. L’assessore Di Mauro ha comunicato che lunedì pomeriggio è stata convocata una riunione a Palermo per affrontare e provare a risolvere la questione.

Ecco il testo integrale della nota

La lettera è stata sottoscritta dai sindaci Giuseppe Midili di Milazzo, Giuseppe Calabrò di Barcellona Pozzo di Gotto, Gianluca Bonsignore di Patti, Felice Germanò di Furnari, Francesco Iarrera di Oliveri e Tindara La Galia di Gioiosa Marea