Barcellona, l’associazione Aria Nuova, davanti all’emergenza rifiuti, lancia la sua proposta

L’associazione Aria Nuova, attraverso la sua presidente Carmen Bruno, davanti all’emergenza rifiuti legata al blocco del conferimento nella discarica dell’indifferenziato, lancia la sua proposta, per certi versi provocatoria. Con una nota ha infatti sostenuto la posizione dei cittadini che seppur serviti dal servizio con le isole ecologiche mobili, in questi giorni di emergenza sono stati costretti a tenere in casa i rifiuti, senza imitare i tanti barcellonesi che hanno preferito gettare l’immondizia per strada. La proposta è quella di una riduzione della tassa per il servizio d’igiene ambientale per coloro che si trovano in questa condizione.

“Ogni mattina un barcellonese si alza con la speranza di trovare l’isola che non c’è!. Citazioni a parte, la situazione è ormai insostenibile. Da giorni infatti in città non vengono più posizionate le isole ecologiche, creando enormi disagi ai cittadini ma anche giganteschi cumuli di immondizia ad ogni angolo della città, dove la gente – magari dopo aver girovagato inutilmente in lungo e in largo alla ricerca dell’isola (che, appunto, non c’è) – ritiene opportuno, quasi liberatorio, abbandonare rifiuti di ogni genere, che inevitabilmente sono presi d’assalto da randagi, roditori e persino gabbiani e uccelli rapaci. Certo fino a quando i cittadini non capiranno che solo differenziando correttamente potremo ottenere una diminuzione del costo del servizio ed evitare il rischio di vederci “rifiutati i rifiuti” alla discarica, sarà dura. E magari una maggiore opera di informazione e sensibilizzazione da parte di questa amministrazione, accanto alle multe salatissime, non guasterebbe.. E poichè tutti sanno che nelle isole si conferisce in maniera indifferenziata, basterebbe aggiungere di evitare i rifiuti ingombranti. Almeno quelli. Fino a quando non entrerà in funzione il nuovo sistema porta a porta su tutto il territorio comunale”.

“Nel frattempo – continua la Bruno – però urge al più presto trovare una soluzione dal momento che non si può chiedere alle famiglie di tenere a casa rifiuti maleodoranti e in decomposizione ormai da giorni. Anche perché – va detto – appare oggi sommamente ingiusta la distinzione tra coloro che usufruiscono del porta a porta (dove in questi giorni il servizio è continuato regolarmente) e coloro che, invece, devono conferire nelle isole ecologiche, che invece devono tenersi l’immondizia in casa ormai da molti giorni. Per questi ultimi, oggi tale differenza ha il sapore di una doppia beffa, poiché nonostante ricevano un servizio minorato, in quanto – anche quando funziona – devono andare a rincorrere le isole mobili non sempre presenti e non sempre rispettose degli orari, al momento di pagare, sono obbligati a pagare esattamente come e quanto gli altri che, invece, hanno ricevuto un servizio regolare e continuativo a domicilio!”



Da questa analisi l’associazione APS ARIA NUOVA propone per i cittadini che non usufruiscono del porta a porta una riduzione dei costi del servizio, in relazione alla qualità e alla quantità dello stesso: “Chiediamo quindi di dimezzare per questi ultimi la tassa sui rifiuti”.

La proposta appare difficilmente realizzabile, perchè insieme ai tanti cittadini servizi dall’isola ecologica mobile, che, nel rispetto del decoro urbano, hanno subito il disagio di tenere in casa i rifiuti, si premierebbero altrettanti cittadini che invece hanno scelto di creare ancora una volta mini discariche a cielo aperto in diverse zone della città, sia in centro, sia in periferia. L’auspicio è che arrivi presto una risposta dalla Regione sulla discarica dove conferire in questa fase di emergenza, considerato il blocco imposto dal sito di Trapani, in attesa che diventi operativo il nuovo servizio porta a porta in tutta la città. La ditta sta completando le procedure e si dovrebbe partire tra una decina di giorni.