Una Nuova Igea Virtus straripante conquista la Coppa Italia con un netto 4-0 sull’Akragas

Una Nuova Igea Virtus praticamente perfetta ha battuto nettamente l’Akragas nella finale regionale di Coppa Italia Eccellenza.

Il 4-0 finale è frutto di una prestazione senza sbavature per gli uomini del tecnico Pasquale Ferrara, impreziosita dalla doppietta di Idoyaga ed i gol di Franchina e Medina. I giallorossi non hanno praticamente concesso nulla alla corazzata agrigentina, che fino ad oggi aveva subito solo cinque rete nel girone A di Eccellenza.

Dopo una fase iniziata equilibrata, è l’Igea a prendere in mano la partita ed a sbloccarla a 40′ con un gol di Idoyaga su assist di Isgrò. Dopo un gol annullato all’attaccante argentino per un fallo di mano nel finale del tempo, la partita di fatto si chiude dopo 8′ della ripresa. Dopo l’intervallo si attendeva la reazione dell’Akragas ed invece arriva un uno-due micidiale dei barcellonesi, con il gol di Franchina al 3′ sugli sviluppo di un corner e la punizione di Idoyaga che all’8′ sorprende il portiere agrigentino. Akragas resta in dieci e la partita regala l’ultima emozione al 40′ con il gol di Medina che fissa il punteggio sul 4-0.

I tifosi al seguito della Nuova Igea Virtus possono far festa e gioire per la vittoria nella Coppa Italia. La testa della squadra e del tecnico già da stasera è però concentrata sul derby di Milazzo, in programma domenica allo stadio Salmeri.

foto estratte dalla diretta di 3mtv