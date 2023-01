Orientamento 2023, l’ITT Lssa Copernico presenta la sua offerta formativa: oggi un nuovo open day

L’Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico Scienze Applicate “Copernico” sta presentando la sua offerta formativa attraverso una serie di appuntamento con gli Open Day.

Il prossimo è in programma oggi 18 gennaio e dalle 16 il plesso di via Roma accoglierà gli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado, che avranno la possibilità di visitare i laboratori dell’istituto.

L’ITT LSSA Copernico, diretto dalla professoressa Angelina Benvegna, favorisce con i suoi indirizzi di studio, sia l’incontro tra il mercato del lavoro e gli studenti, sia la possibilità di proseguire gli studi nei corsi post–diploma o all’università.

L’istituto con il superamento dell’Esame di Stato consente di ottenere secondo l’indirizzo di studi, il Diploma di Istruzione Tecnica in Informatica e Telecomunicazioni, quello di Istruzione Tecnica in Elettronica ed Elettrotecnica e quello di Istruzione Tecnica in Meccanica, Meccatronica ed Energia ed Il Diploma in “Liceo Scientifico Scienze Applicate”

Tutti gli indirizzi di studio dell’istruzione tecnica hanno la durata di cinque anni, mentre per il Liceo Scientifico tecnologico è attiva anche il corso quadriennale.

Il plesso di via Roma garantisce la piena fruibilità di tanti laboratori, che in questi giorni posso essere visitati anche con un prenotazione e non solo durante gli open day. Si tratta dei laboratori di SCIENZE E SOSTENIBILITA’, di MATEMATICA, di CHIMICA, di FISICA, di INGLESE, di INFORMATICA e di INCLUSIONE.

CLICCA QUI PER PRONOTARE LA VISITA

Sono tanti i progetti interessanti proposti dall’istituto, l’ultimo ordine di tempo la realizzazione di una serra ipotonica gestita con l’energia fotovoltaica e con uno studio sulla riduzione dei consumi di acqua e energia elettrica.

La robotica ed il metaverso hanno assunto un ruolo centrale nella formazione dei ragazzi, con la possibilità di utilizzare i robottini a disposizione dei docenti e la strumentazione come l’innovativo Oculus, messo a disposizione della scuola dalla società Aqua Consulting.

Gli studenti hanno a disposizioni i laboratori di meccanica e di elettromeccanica, con una ricca strumentazione per applicare le teorie studiate durante la lezione.

Il laboratorio di scienze e quello di chimica sono forniti di tutti gli strumenti all’avanguardia per la crescita dei ragazzi, attraverso la sperimentazione, seguiti dai docenti e dai tecnici nel loro percorso di crescita.

La scuola continuerà con gli appuntamenti per open day nella giornata di oggi 18 gennaio e poi martedì 24 gennaio, con la possibilità per tutti di verificare la qualità dell’offerta formativa proposta ed illustrata nella brochure che vi invitiamo a consultare cliccando qui