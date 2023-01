1^ Prova dei CDS di marcia: al Comune di Milazzo la presentazione ufficiale

Nel corso della conferenza stampa, in programma nella Sala Giunta, saranno illustrati tutti i dettagli relativi alla prestigiosa manifestazione FIDAL del 29 gennaio, organizzata dalla Duilia Barcellona e dedicata a Maurizio Catanzaro, che metterà in palio anche i titoli Tricolori della 35 km Senior e Promesse, oltre agli ambiti “pass” per la Coppa Europa.

Presentazione ufficiale per la 1^ prova dei Campionati Italiani di Società di marcia, che si svolgerà domenica 29 gennaio a Milazzo. Nel corso della conferenza stampa in programma domani (giovedì 19 gennaio, ndr), alle ore 11, nella Sala Giunta del Comune mamertino, saranno illustrati tutti i dettagli relativi alla prestigiosa manifestazione FIDAL, organizzata dalla Duilia Barcellona e dedicata a Maurizio Catanzaro, che metterà in palio anche i titoli Tricolori della 35 km Senior e Promesse, oltre agli ambiti “pass” per la Coppa Europa.

Saranno presenti all’incontro con i giornalisti: il sindaco di Milazzo, Pippo Midili; l’assessore allo sport, Antonio Nicosia; il presidente della FIDAL Messina, Nunzio Scolaro; Emanuele Torre, Santino Smedili e Nino Catanzaro, come responsabili organizzativi, e Giovanni Mangano della AMP (Area Marina Protetta).

La 1^ prova dei Campionati Italiani di Società di marcia, con centro nevralgico Piazza Caio Duilio, nei pressi del Municipio del Comune di Milazzo, scatterà alle ore 8.30 di domenica 29 gennaio con la partenza dell’attesa 35 km Sen/Pro M/F. Gli atleti, con tanti nomi di spicco del panorama nazionale, saranno impegnati in un circuito stradale pianeggiante e chiuso al traffico veicolare. Alle 9 “start” per 20 km Sen/Pro M + 20 km Jun/M + 20 km Mas M. Alle 10.45 la 20 km Sen/Pro F + 15 km Jun F + 20 km Mas F. Alle 12.40 e alle 13.40, rispettivamente, prenderanno il via la 10 km Allieve e Allievi, con i primi classificati al traguardo che riceveranno il “Premio Maurizio Catanzaro”. Le premiazioni si terranno al termine di ogni gara. Il week-end sarà aperto dal convegno di formazione tecnico-scientifico dal titolo “Nuovi orizzonti metodologici nell’allenamento sportivo”, previsto per sabato 28 (dalle ore 13.30 alle 18.15) a “Palazzo D’Amico”, che avrà, tra gli illustri relatori, il direttore tecnico della FIDAL prof. Antonio La Torre, l’ex direttore tecnico delle Nazionali Assolute maschili e femminili prof. Nicola Silvaggi e l’ex marciatore Gianni Perricelli.