Orientamento 2023, gli studenti dell’IIS Medi: “Ecco perchè abbiamo scelto questo istituto”

E’ il tempo della scelta per tanti studenti dell’ultimo anno della scuole secondarie di primo grado, più note come scuole medie, che entro la fine del mese dovranno formalizzare la loro iscrizione per l’anno scolastico 2023-2024.

Gli istituti superiori stanno presentando la loro offerta formativa attraverso open day ed incontri con gli studenti. Tra questi c’è anche l’IIS Medi di Barcellona, che propone gli indirizzi del Liceo Classico, del Liceo Scientifico Ministeriale, del Liceo Scientifico Tecnologico, del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Musicale e dell’istituto professione per la sanità e l’assistenza sociale, nelle sedi di Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale.

Per raccontare l’esperienza dei ragazzi e dei docenti, la dirigenza della scuola secondaria di secondo grado, con sede in via degli Studi, ha proposta attraverso 24live una video-intervista con alcuni studenti

Per tutte le informazioni sulla modalità d’iscrizione potete clicca sul seguente link CLICCA QUI