La Nuova Igea Virtus domani in campo per la finale di Coppa Italia con l’Akragas: la video-intervista al tecnico Pasquale Ferrara

La Nuova Igea Virtus sarà impegnata domani nella finale regionale di Coppa Italia contro l’Akragas. La gara si disputerà sul campo neutro di Ragusa con fischio d’inizio alle 15.30.

Alla vigilia dell’incontro abbiamo raccolto l’intervista del tecnico Pasquale Ferrara, che conferma la voglia della squadra di puntare alla vittoria in un confronto tra le capolista dei gironi siciliani di Eccellenza. Per l’allenatore rappresenta già un importante traguardo l’aver raggiunto la finale, superando nell’ordine Milazzo, Rocca Acquedolcese, Siracusa e Taormina, ma la data scelta per disputare l’incontro, tra due giornate di campionato, ha reso ancor più complessa la preparazione di questa sfida. Ferrara annuncia una rotazione dei suoi uomini, con un occhio anche alla prossima sfida di campionato, che domenica vedrà i giallorossi al Salmeri di Milazzo, impegnati in un derby molto sentito e fondamentale per la classifica. Ecco la video intervista rilasciata primo dell’allenamento di rifinitura di oggi pomeriggio