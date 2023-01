Continua l’emergenza rifiuti a Barcellona ed in 31 comuni messinesi: domani non sarà raccolta indifferenziata

Il blocco dei conferimenti imposto ad oltre 30 comuni messinesi, tra cui Barcellona, Milazzo e Furnari, sta alimentando una vera emergenza igienico ambientale.

Domani a Barcellona non sarà raccolta la frazione indifferenziata dei rifiuti anche per le zone coperte dal porta a porta. I mezzi della Dusty sono tutti stracolmi di immondizia e non sarà possibile garantire il servizio. Se arriverà il via libera della Regione al conferimento presso la discarica di Catania, non è esclusa l’ipotesi che l’indifferenziata posso essere raccolta venerdì, insieme alla frazione della plastica.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, insieme ai colleghi della provincia, sta sollecitando l’intervento della Regione per autorizzare il conferimento a Catania. In questo senso filtra un cauto ottimismo e già domani potrebbero arrivare novità, con il via libera per la nuova discarica.

Per il momento restano i disagi per i cittadini che domani non potranno conferire i rifiuti, con il rischio di alimentare le micro discariche già presenti in città.