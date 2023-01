Epicentro di Gala, Andrea Cristelli lascia l’incarico di direttore del museo fondato da Nino Abbate

Si è concluso l’incarico come di Direttore del “Museo Epicentro” per l’architetto Andrea Cristelli, che ha collaborato nel biennio 2021/2022 con il fondatore del museo d’arte contemporanea Nino Abbate e con la moglie Salva Mostaccio.

“Non sono delle dimissioni dovute al valore artistico, sociale e culturale – scrivere la direzione del museo in una nota – perchè ci teniamo a ringrazia Cristelli per il suo impegno e la sua collaborazione, che ha consentito di raggiungere insieme a Nino Abbate degli importanti traguardi. Si tratta della volontà di guardare ad una nuova prospettiva culturale, un cambio di vertice cui si può trarre beneficio e nuovi stimoli, sia per l’attività culturale del museo Epicentro, sia personalmente per Andrea Cristelli, con la sua Galleria d’arte Progetto Città. I nostri due percorsi si dividono su obiettivi diversi, ma continueranno con la comune prospettiva della valorizzazione del territorio, dalla periferia e alla centralità della città di Barcellona Pozzo di Gotto”.