Basket, l’Orsa Barcellona torna alla vittoria (74-88) dopo le due sconfitte interne nei derby messinesi

L’Orsa Barcellona riparte con la vittoria nell’anticipo di Reggio Calabria contro la Vis (74-88), per dimenticare le sue sconfitte maturate al PalAlberti contro Fortitudo Messina e Basket School Messina, in un avvio di 2023 che era stato tutto in salita per i ragazzi di coach Pippo Biondo.

Il successo di sabato sera consente ai giallorossi di guardare con ottimismo ai prossimi impegni, puntato all’obiettivo di stagione che è quello ci centrare i playoff nella migliore posizione possibile. Dopo l’esaltante vittoria interna contro la capolista Piazza Armerina la squadra barcellonese aveva subito tre sconfitte consecutive, quella di Gravina prima della sosta e poi i due passaggi a vuoto davanti al pubblico di casa. I due punti di Reggio Calabria consentono di consolidare l’attuale posizione in classifica, valida per i playoff.