Barcellona, la mensa scolastica pronta a ripartire dalla prossima settimana: mancano gli ultimi adempimenti da parte della ditta incaricata

La mensa scolastica nelle scuole dell’obbligo di Barcellona Pozzo di Gotto dovrebbe partire all’inizio della prossima settimana.

La ditta aggiudicataria del servizio, infatti, non ha ancora completato gli adempimenti burocratici per avviare il servizio assegnato nel dicembre scorso. Gli uffici comunali attendono comunicazioni ufficiali in merito alla data da parte dell’impresa Le Palme, ma con una comunicazione inoltrata alle scuole hanno invitato all’acquisto dei primi ticket per conoscere il numero degli utenti. “Come amministrazione – afferma l’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore – abbia completato tutte le procedure per avviare il servizio ed attendiamo adesso il via libera da parte della ditta. I dirigenti sono stati informati di tutti i passaggi ed entro questa settimana la ditta ci darà la data da comunicare per l’avvio del servizio, con molta probabilità da lunedì 23 gennaio”

Tra i genitori, probabilmente per un malinteso, si era sparsa la notizia che sarebbe stato oggi il primo giorno della mensa scolastica, ma così non è stato e non sono mancate le polemiche anche attraverso i social network. A farsi portavoce di queste lamentele è stato il movimento Città Aperta, attraverso il consigliere Gabriele Sidoti: “Secondo quando riferito da alcune scuole oggi sarebbe dovuta partire la mensa scolastica, già con notevole e inspiegabile ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Solo nella mattina di oggi, all’ingresso dei bambini, è stato comunicato che il servizio non sarebbe iniziato. In molti hanno lamentato come non vi sia stata alcune comunicazione da parte dell’Amministrazione sulla data di partenza della mensa scolastica”.