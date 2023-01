Barcellona. Si rinnova l’Ordine degli Avvocati, undici candidati per undici posti: il saluto della presidente uscente Antonella Fugazzotto

Si terrà il 18 e 19 gennaio l’elezione per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto. Contestualmente sarà eletto anche il comitato per le pari opportunità.

La commissione elettorale, presieduta dall’avvocato Antonio Raimondo, ha completato la fase di verifica delle candidature per i due organismi, con la particolarità riscontrata nel caso del consiglio dell’Ordine. Sarebbero infatti, state accolte 11 candidature per gli undici componenti da eleggere. In pratica basterà un voto per ottenere un posto nel nuovo consiglio, anche se il confronto elettorale sarà importante per definire le cariche all’interno dello stesso consiglio, a partire dal ruolo di nuovo presidente. Gli undici candidati sono Mara Correnti, Santi Certo, Orazio Giacinta, Marilena Lopes, Carmelo Pino, Massimo Romano, Angelo Siracusa, Mariatommasa Maio, Antonio Saccà, Vittorio La Torre e Federica Floramo.

Per il comitato pari opportunità sono 7 i candidati tra cui eleggere sei componenti: Piera Basile, Giuseppina Siracusa, Francesco Ruvolo, Mario Trifilò, Chiara Mostaccio, Nino Aloisio e Rosa Fazio.

Le elezioni si terranno il 18 ed il 19 gennaio dalle 9 alle 16 presso la sala biblioteca dell’Ordine degli Avvocati, al primo piano del sede del tribunale in piazza Falcone Borsellino.

Il saluto della presidente uscente Antonella Fugazzotto

Conclude il suo incarico l’avvocato Antonella Fugazzotto, che ha rilasciato a 24live una dichiarazione con un bilancio dell’esperienza al vertice dell’Ordine di Barcellona Pozzo di Gotto: