Nuova Igea Virtus in campo domani con il Palazzolo per riprende il cammino: prezzi popolari per riempire il D’Alcontres

La Nuova Igea Virtus, metabolizzata la sconfitta contro la Jonica, prova a riprendere il cammino interrotto domenica scorsa nella gara interna contro il Palazzolo, formazione invischiata nella lotta per la salvezza.

I giallorossi del Longano, dopo la prestazione non all’altezza della precedenti partite, avranno modo di tornare alla vittoria, conoscendo già il risultato della prima inseguitrice, il Modica, impegnato nell’anticipo del sabato contro il Real Siracusa Belvedere. Giocheranno domani Siracusa e Taormina, sui cui gli igeani hanno due punti di vantaggio, la prima a Comiso e la seconda in casa nel derby con la Rocca Acquedolcese.

La società del presidente Costantino, per favorire la presenza dei tifosi allo stadio D’Alcontres Barone, ha disposto prezzi popolari con appena 3 euro per i tagliandi in Gradinata e 5 euro per quelli della Tribuna Coperta. Il fischio d’inizio dell’arbitro Pierpaolo Longo di Catania (coadiuvato dagli assistenti Filippo Luca Scannella di Caltanissetta e Elvira Rizzo di Enna) è previsto alle 15.

Il programma della giornata

Real Siracusa Belvedere Modica Calcio sabato Città Di AciCatena Jonica F.C. Città Di Taormina Rocca Acquedolcese Virtus Ispica 2020 Leonzio 1909 Città Di Comiso Siracusa Calcio 1924 Mazzarrone Calcio Milazzo Nebros Santa Croce Nuova Igea Virtus Sport Club Palazzolo

Classifica