I comuni di Barcellona, Milazzo e Furnari hanno chiesto di cambiare la discarica per conferimento dei rifiuti indifferenziati

Il blocco della discarica di Trapani, dove conferiscono i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Furnari e Milazzo, ha portato ad una protesta dei sindaci ieri presso il Comune di Milazzo.

A seguito dell’azione dei primi cittadini è stata inoltrata alla Regione una richiesta della SSR Messina Area Metropolitana, a cui fanno riferimento i tre comuni, di autorizzare il conferimento di rifiuti indifferenziati presso l’impianto di smaltimento della Sicula Trasporti. Analoga richiesta è stata avanzata anche dalla SSR Messina Provincia per i comuni della costa tirrenica e nebroidea che hanno assegnato la discarica di Trapani.

Nell’incontro di ieri tenuto al Comune di Milazzo con i sindaci di Barcellona, Patti, Furnari, Gioiosa Marea e Oliveri, è stato riscontrato il rischio di una nuova emergenza rifiuti, a seguito della decisione del gestore dell’impianto di Trapani di non far conferire i rifiuti indifferenziati in quanto contenenti altra tipologia di immondizia non conferme. Da giovedì i mezzi delle ditte che gestiscono il servizio sono costretti a tornare indietro sempre poter smaltire il carico di spazzatura, con la conseguenza dell’impossibilità di raccogliere le altre frazioni di rifiuto previste nelle diverse giornate di calendario. E conseguentemente si andrà a creare un corto circuito che non riguarderà solo l’indifferenziata ma tutti gli altri rifiuti destinati a rimanere davanti alle abitazioni o ai margini delle strade.